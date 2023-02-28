«С лопатами». Российские мобики ноют, что командование шлет их в атаку, как скот на убой — видео

28 февраля, 11:56
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Оккупанты жалуются, что не готовы к штурму «ни физически, ни психологически» (Фото:Скриншот видео SergAibertich/Twitter)

Оккупанты жалуются, что не готовы к штурму «ни физически, ни психологически» (Фото:Скриншот видео SergAibertich/Twitter)

Мобилизованные россияне снова ноют, что руководство ВС РФ отправляет их на штурм украинских укрепрайонов, не обеспечивая при этом необходимыми для этого оружием и снаряжением.

Очередное видеообращение с жалобами по этому поводу опубликовало в соцсетях «пушечное мясо» из Серпухова Московской области.

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По словам оккупантов, командование отправило их в атаку на укрепленные позиции ВСУ лишь с автоматами и лопатами.

Видео дня

«Мы были брошены на штурм бетонного укрепрайона ВСУ, имея при себе стрелковое оружие и лопаты. Это стало бойней для нас! Мы понесли потери убитыми и ранеными. Мы не были подготовлены к штурму ни физически, ни психологически», — констатируют россияне.

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При этом они отмечают, что, несмотря на все потери в результате предыдущей атаки, их снова собираются бросить на укрепления украинской армии.

«Мы обычные работники с гражданской профессией. Нас опять хотят отправить на штурм того же района. В 21 веке людей, которые отозвались встать на защиту своей родины, отправляют как скот на убой», — жалуются захватчики, не осознавая, насколько безразличны их недовольство и требования российскому руководству.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1630509895328964608?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg

Более того, как правило, подобные видеообращения заканчиваются для российских солдат наказанием в виде публичных извинений с дальнейшей отправкой на самые горячие участки фронта.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российские военные Война России против Украины

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