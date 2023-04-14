Оккупанты утверждают, что «захватили» Leopard 2, но не покажут, поскольку решили его утопить — видео

14 апреля, 15:04
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Оккупанты продолжают травить свои байки (Фото:NV)

Оккупанты продолжают травить свои байки (Фото:NV)

Российские оккупанты продолжают позориться, снова и снова распространяя жалкие фейки о захвате или уничтожении немецких танков Leopard 2, которые ВСУ еще даже не отправили на фронт.

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На сегодняшний день нет никаких фото или видео, подтверждающих участие этой техники в боевых действиях.

Впрочем, кремлевскую пропаганду это нисколько не смущает и она продолжает кормить население РФ все новыми и новыми небылицами о «подвигах» российских военных, захватывающих один Leopard 2 за другим.

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Правда, показать их никто, конечно же, не может, ограничиваясь лишь убогими фотожабами, а порой и вовсе — обычными солдатскими байками.

Так, один из оккупантов рассказал о якобы захвате Leopard 2 российской ДРГ.

«Был зафиксирован неоднократный обстрел блокпостов со стороны танков Leopard. Танки Leopard наблюдали. Имеются истории о тех сослуживцах… Мы с ними общаемся. Диверсионный отряд захватил танк Leopard. Не смогли его протащить в тыл. Воот… Взяли и утопили в болоте. Этот факт уже имеется», — заверил россиянин.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1646848825565368324

Насколько правдоподобной кажется такая история, судите сами.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Танки Российская агрессия Фейк Российские военные Российская пропаганда Война России против Украины танки Leopard

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