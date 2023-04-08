В Запорожской области пьяные оккупанты устроили между собой массовую драку — видео
Причины конфликта не известны (Фото:Скриншот видео NOELreports/Twitter)
Во временно подконтрольном РФ Бильмакском районе Запорожской области российские военные устроили между собой массовую драку.
Соответствующее видео одного из очевидцев было опубликовано в соцсетях.
На обнародованных кадрах видно толпу людей в военной форме, часть из которых, вероятно, являются выходцами из Кавказа, которые о чем-то громко спорят, и в какой-то момент начинают друг друга избивать.
Причины конфликта на данное время не известны, однако, судя по их неадекватному поведению, оккупанты, вероятно, находились в состоянии алкогольного опьянения.