В Запорожской области пьяные оккупанты устроили между собой массовую драку — видео

8 апреля, 10:51
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Причины конфликта не известны (Фото:Скриншот видео NOELreports/Twitter)

Причины конфликта не известны (Фото:Скриншот видео NOELreports/Twitter)

Во временно подконтрольном РФ Бильмакском районе Запорожской области российские военные устроили между собой массовую драку.

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Соответствующее видео одного из очевидцев было опубликовано в соцсетях.

На обнародованных кадрах видно толпу людей в военной форме, часть из которых, вероятно, являются выходцами из Кавказа, которые о чем-то громко спорят, и в какой-то момент начинают друг друга избивать.

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Причины конфликта на данное время не известны, однако, судя по их неадекватному поведению, оккупанты, вероятно, находились в состоянии алкогольного опьянения.

https://twitter.com/NOELreports/status/1644409024341843973
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Алкоголь Российская агрессия Запорожская область Российские военные Кадыровцы Драка Война России против Украины

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