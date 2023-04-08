В Запорожской области пьяные оккупанты устроили между собой массовую драку — видео 8 апреля, 10:51 Причины конфликта не известны (Фото:Скриншот видео NOELreports/Twitter)

Во временно подконтрольном РФ Бильмакском районе Запорожской области российские военные устроили между собой массовую драку.

Соответствующее видео одного из очевидцев было опубликовано в соцсетях.

На обнародованных кадрах видно толпу людей в военной форме, часть из которых, вероятно, являются выходцами из Кавказа, которые о чем-то громко спорят, и в какой-то момент начинают друг друга избивать.

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Причины конфликта на данное время не известны, однако, судя по их неадекватному поведению, оккупанты, вероятно, находились в состоянии алкогольного опьянения.