Россияне уничтожили собственный Т-90М Прорыв, а потом заявили, что он был «украинским» — фото 23 августа, 12:57 Россияне пытались выдать свой Т-90М за словенский M-55S (Фото:Скриншот видео DefMon3/Twitter)

Российские пропагандисты продолжают позориться, пытаясь выдать свои военные потери за якобы украинские.

В прокремлевских Telegram-каналах обнародовано видео, на котором, как утверждалось, запечатлено уничтожение дроном-камикадзе Ланцет «танка ВСУ».

Впрочем, данный фейк был очень быстро разоблачен.

Видео дня

В частности, россияне заявили, что нанесли удар по «танку M-55S», который был предоставлен Украине в качестве военной помощи Словенией.

Фото: Коллаж NV

Однако оказалось, что оккупанты уничтожили собственный Т-90М Прорыв, брошенный ими из-за повреждений на поле боя в населенном пункте Работино Запорожской области.

Речь идет о российском танке, видео с ударом по которому было обнародовано еще в начале августа. Тогда он был идентифицирован как «Т-72».

Более того никаких признаков того, что данная бронетехника могла использоваться ВСУ, будь то флаг, или другие отличительные знаки, которыми пользуются Силы обороны, на обнародованном видео нет.

Вероятно, россияне просто пытались не допустить захват своего новейшего танка в качестве трофея украинскими военными, а заодно и подкормить свою недалекую публику хоть какой-то «победой», пусть даже фейковой.