«Самое большое сокровище оккупанта». Сотрудники Новой Почты рассказали, что военные РФ украли унитаз в отделении освобожденного города Харьковщины 27 сентября, 20:37 «Русский мир» (Фото:Новая Почта/Twitter)

На официальном Твиттер-аккаунте Новой Почты показали фото одного из отделений Харьковщины, где находились оккупанты. Они не забыли прихватить с собой унитаз, когда ВСУ освобождали город.

"Вернулись в освобожденные города Харьковщины и в одном из отделений увидели вот такое… Кто догадался, что для оккупанта самое большое сокровище?", - говорится в посте.

Видео дня

На фотографии видно, что на месте унитаза осталась просто дыра в полу.

Напомним, что украинский журналист, ведущий программы Мир наизнанку Дмитрий Комаров рассказал о российских оккупантах на Харьковщине и показал, что они оставили после себя.

После харьковского контрнаступления ВСУ Комаров приехал в освобожденные Купянск и Балаклею. Он рассказал, как русские военные раздевались до трусов и прятались в подвале.