По заветам «дедов». ВСУ сняли, как российские оккупанты крадут часы у убитого сослуживца — видео 23 мая, 15:58 Россияне решили, что ограбить мертвого сослуживца проще, чем заниматься его эвакуацией (Фото:Скриншот видео sternenko/Twitter)

Страсть российских военных к мародерству уже давно широко известна и хорошо задокументирована, однако иногда в соцсетях появляются примеры, которые все еще могут поразить своей циничностью.

Так, известный украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко опубликовал видео, на котором оккупанты грабят своего же погибшего сослуживца.

На обнародованных кадрах, снятых оператором дрона из 72-й бригады Черных Запорожцев, видно, как двое россиян подходят к валяющемуся на земле телу, и, вместо того, чтобы эвакуировать его для отправки на родину, снимают с него часы.

Видео дня

После этого они замечают зависший над ними украинский беспилотник и сразу же убегают в разные стороны.

В то же время, каким бы чудовищным не казался их поступок, бывают случаи, когда российские солдаты грабят еще только раненых товарищей, после чего бросают их на произвол судьбы.