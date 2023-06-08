ВС РФ ударили Градом по своим же позициям в районе Берховки. Оккупанты ноют и требуют помощи — видео 8 июня, 14:30 Оккупанты жалуются, что командование бросает их просто на убой (Фото:Скриншот видео t.me/supernova_plus)

Российские оккупанты в районе Берховки севернее Бахмута не понимают, как им сдерживать контрнаступление ВСУ, и жалуются, на дружеский огонь.

В своем видеообращении к гражданам РФ они признают, что потеряли контроль над ситуацией, и не могут удерживать свои позиции.

«Хотим обратиться к народу, чтобы люди знали правду о нашей ситуации. Удерживали позиции всеми силами, всеми средствами. Средства закончились… Ни поддержки, грубо говоря, ни эвакуации, никаких рациональных действий. Командования штаба здесь нету. Просто, можно сказать, кинули. Связи тоже нет. Вот, буквально вчера сидели, удерживали позиции, ни связи, ничего не было. Ни команд… Всю ночь под обстрелом. И дальнейшие действия были вообще не понятны», — жалуются российские захватчики.

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Кроме того, артиллерия ВС РФ не только не предоставляет им практически никакой поддержки, но даже наносит удары по их собственным позициям.

«С нашей стороны поддержки не было. То есть мы сидели под снарядами вражескими, а их толком никто не обстреливал. Даже наш Град по нам отработал. Дали команду… Координаты… Сказали, что там наши пацаны, но команду дали один фиг стрелять. И Град отстрелял по нашим позициям», — ноют оккупанты.

По их словам, подобные приказы отдает, в частности, представитель командования с позывным «Гюрза».

«Пацаны были на позиции… Наши еще не отошли, Гюрза дал команду накрыть этот угол, этот квадрат. Ему говорят, что еще наши не успели отойти. Женщины, говорит, новых нарожают. Это он передал в эфир по рации, весь батальон слышал. Ну, уже остатки от батальона…», — отмечают россияне.

Нормальные россияне уже бы давно пошли бы брать "Зимний", но не эти. Этих вырастили, за 20 лет правления Путина, овощами: без собственного мнения, самоуважения и гордости. Поэтому и кидают их в "мясные штурмы" — русские бабы новых нарожают. Это, кстати, цитата из этого видео. pic.twitter.com/sPeziI8SRl — Энергия на шару (@PowerNaShary) June 7, 2023