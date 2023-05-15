Ленивые оккупанты сложили ящики с БК прямо у дороги. ВСУ их за это «поблагодарили» — видео 15 мая, 12:24 Оккупанты даже не удосужились хотя бы замаскировать БК подручными средствами (Фото:Скриншот видео 2uwmp/Twitter)

Действительно ли россиянам присущ тот уровень лени, который столь четко просматривается во множестве сказок и другом народном творчестве, вопрос может и дискуссионный, однако ее отражение нередко можно заметить также и в реальной жизни.

При этом ее смесь с полнейшей безответственности в экстремальных условиях боевых действий, приводит к последствиям, которые оказываются для оккупантов весьма плачевными.

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В частности, как видно на примере, опубликованном в соцсетях народным депутатом Юрием Мысягиным, в условиях и без того критического дефицита боеприпасов захватчики все равно не удосужились даже нормально замаскировать свой запас БК подручными средствами, чем очень порадовали украинских защитников.

Обнаружив с помощью разведывательного дрона сложенные прямо у дороги ящики, военнослужащие ВСУ не упустили своего шанса, чтобы еще больше усилить «снарядный голод» ВС РФ.