Оккупанты сбили в Крыму собственный БПЛА, приняв его за «украинский» 7 июня, 10:37 Иранское происхождение БПЛА признали даже так называемые z-пропагандисты (Фото:Коллаж NV)

Российская пропаганда заявили о якобы уничтожении в небе над оккупированным Крымом «украинского» беспилотника.

Фото с его обломками были обнародованы в соцсетях, в том числе кремлевской марионеткой на временно подконтрольном РФ полуострове Сергеем Аксеновым.

«В восточной части Крыма средствами РЭБ заглушен и посажен вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — призвал он жителей Крыма.

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Фото: t.me/Aksenov82

Однако довольно быстро выяснилось, что на снимках, которыми хвасталась россияне, изображен их собственный беспилотник иранского производства Mohajer-6, о чем написали даже в так называемых «z-каналах» в Telegram.

«Предположительно, имел место дружественный огонь», — отметили расстроенные пропагандисты.



Фото: t.me/new_militarycolumnist

В частности, об иранском происхождении сбитого БПЛА можно судить по деталям на его крыльях и шасси.