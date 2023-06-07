Оккупанты сбили в Крыму собственный БПЛА, приняв его за «украинский»

7 июня, 10:37
Поделиться:
Иранское происхождение БПЛА признали даже так называемые z-пропагандисты (Фото:Коллаж NV)

Иранское происхождение БПЛА признали даже так называемые z-пропагандисты (Фото:Коллаж NV)

Российская пропаганда заявили о якобы уничтожении в небе над оккупированным Крымом «украинского» беспилотника.

Фото с его обломками были обнародованы в соцсетях, в том числе кремлевской марионеткой на временно подконтрольном РФ полуострове Сергеем Аксеновым.

Читайте также:
ВС РФ сбили в Крыму собственный беспилотник, а потом попытались выдать его за «украинский» — фото

«В восточной части Крыма средствами РЭБ заглушен и посажен вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — призвал он жителей Крыма.

Видео дня

t.me/Aksenov82
Фото: t.me/Aksenov82

Однако довольно быстро выяснилось, что на снимках, которыми хвасталась россияне, изображен их собственный беспилотник иранского производства Mohajer-6, о чем написали даже в так называемых «z-каналах» в Telegram.

Читайте также:
Иранский дрон Mohajer-6 значительно проигрывает своим конкурентам по характеристикам: разведка сообщила детали

«Предположительно, имел место дружественный огонь», — отметили расстроенные пропагандисты.

t.me/new_militarycolumnist
Фото: t.me/new_militarycolumnist

В частности, об иранском происхождении сбитого БПЛА можно судить по деталям на его крыльях и шасси.

Читайте также:
Оккупанты опозорились с фейком об «уничтожении» Leopard 2, который оказался обычным комбайном — видео
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Крым Российская агрессия Фейк Сергей Аксенов Беспилотники БПЛА Российская пропаганда Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X