Икона с Путиным и крупа. Оккупанты не смогли скрыть своего разочарования убогим подарком от Единой России — видео 17 апреля, 17:18 Календарь с Путиным в образе «святого» оккупантов почему-то не порадовал (Фото:Коллаж NV)

Появилось забавное видео с так называемым «пасхальным подарком» правящей в РФ партии Единая Россия своим военным, воюющим против Украины.

Оккупанты решили снять распаковку посылки на видео, чтобы похвастаться этим в соцсетях, однако, увидев ее содержание, потеряли к этому всякий энтузиазм.

В коробке оказалась бутылка с какой-то прозрачной жидкостью, пластиковые стаканчики, несколько кульков с разными крупами, а самое главное — календарь-икона с изображением российского диктатора Владимира Путина в образе «святого» для «молитвы».

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И хотя прямо никакой критики со стороны захватчиков не прозвучало, в их голосе было слышно явное разочарование.

«Понятно, нах*й… Вырубай», — прокомментировал один из них.