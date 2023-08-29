Оккупанты не заметили бойцов ВСУ, пройдя всего в паре метров от них, и жестко за это поплатились — видео

29 августа, 10:26
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Бойцы ВСУ и противник не видели друг друга из-за густой растительности (Фото:Скриншот видео taxfreelt/Twitter)

Бойцы ВСУ и противник не видели друг друга из-за густой растительности (Фото:Скриншот видео taxfreelt/Twitter)

Во время бегства со своих позиций российские военные не заметили подкрадывавшихся к ним бойцов Сил обороны и жестко за это поплатились.

На обнародованном видео от 30-й механизированной бригады видно, как группа украинских защитников пробирается сквозь заросли и буквально натыкается на отступающих оккупантов.

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При этом из-за слишком густой растительности военнослужащие ВСУ и противник не замечают друг друга.

Однако, когда россияне уже прошли буквально в паре метров от украинских бойцов, те, получив соответствующую информацию от оператора разведывательного дрона, открыли огонь и уничтожили захватчиков.

https://twitter.com/GloOouD/status/1696145675832926446
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Украинские военные Российские военные Война России против Украины

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