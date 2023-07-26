Мобики из Удмуртии пожаловались Путину на командиров, но очень быстро об этом пожалели — видео 26 июля, 14:13 После соответствующей «обработки» командования мобики из Удмуртии стали более смирными (Фото:Скриншот видео wartranslated/Twitter)

Российские войска в Украине столкнулись с серьезными проблемами с ротацией и решили пожаловаться на это своему диктатору Владимиру Путину, однако быстро об этом пожалели.

Речь идет о так называемых мобиках из 96-го полка из Удмуртии, записавших видеообращение с жалобами на свою «усталость» и недостаточное обеспечение.

«По прибытию на место дислокации командование полка и батальонов не обеспечивают нас должным образом, а именно: не выполняют указ о предоставлении военнослужащим отпусков не менее одного раза в полгода. Большинство военнослужащих находятся 10 месяцев без отпусков. Выплаты заработной платы не менее 194 тысяч рублей не выполняются, обеспечение водой производится один раз в месяц», — разнылись российские захватчики, о чем им вскоре пришлось пожалеть.

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Спустя какое-то время, вероятно, после «воспитательной работы» со стороны командования, оккупанты «одумались» и удалили видео со своими жалобами, записав новое, на этот раз уже с «искренними извинениями».

«Видео было снято с моральной усталостью. Довольствие нам доставляется в полном объеме, поэтому к командованию претензий нет», — заявило путинское «пушечное мясо» после соответствующей «обработки».

При этом им еще повезло, ведь чаще всего в подобных случаях российское командование отправляет таких вот «бунтарей» либо «на подвал», либо и вовсе в самые горячие точки на передке, и мало кто из них оттуда вообще возвращается.