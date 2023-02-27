Разгромленные под Угледаром оккупанты бегут с поля боя на четвереньках — видео 27 февраля, 18:45 Оккупанты несут под Угледаром огромные потери (Фото:Скриншот видео TheDeadDistrict/Twitter)

За последние недели Угледар Донецкой области превратился в новый символ некомпетентности и кровожадности российского командования, готового раз за разом слать на убой сотни солдат ради своих призрачных целей.

Идя на штурм, оккупанты вынуждены преодолевать огромное расстояние по открытой местности прямо через минные поля и под постоянными ударами ВСУ, защищающими город.

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В результате этого потери россиян в районе Угледара как в живой силе, так и в бронетехнике уже достигли такого уровня, что об этом не могут молчать даже пропагандисты из прокремлевских Telegram-каналах.

Фото: Скриншот с Telegram

Фото: Скриншот с Telegram

О том, насколько «эффективной» оказалась стратегия ВС РФ на этом направлении, можно судить хотя бы по публикуемым в соцсетях видео с разгромленными колоннами, на одном из которых российским морпехам пришлось бежать с поля боя буквально на четвереньках.

Фото: Скриншот с Telegram

Согласно данным британской разведки, потери считающейся «элитной» 155-й бригады морской пехоты ВС РФ под Угледаром настолько катастрофичны, что их в срочном порядке пытаются восполнить за счет мобилизованных россиян.