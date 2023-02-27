Разгромленные под Угледаром оккупанты бегут с поля боя на четвереньках — видео

27 февраля, 18:45
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Оккупанты несут под Угледаром огромные потери (Фото:Скриншот видео TheDeadDistrict/Twitter)

Оккупанты несут под Угледаром огромные потери (Фото:Скриншот видео TheDeadDistrict/Twitter)

За последние недели Угледар Донецкой области превратился в новый символ некомпетентности и кровожадности российского командования, готового раз за разом слать на убой сотни солдат ради своих призрачных целей.

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Идя на штурм, оккупанты вынуждены преодолевать огромное расстояние по открытой местности прямо через минные поля и под постоянными ударами ВСУ, защищающими город.

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В результате этого потери россиян в районе Угледара как в живой силе, так и в бронетехнике уже достигли такого уровня, что об этом не могут молчать даже пропагандисты из прокремлевских Telegram-каналах.

Скриншот с Telegram
Фото: Скриншот с Telegram
Скриншот с Telegram
Фото: Скриншот с Telegram

О том, насколько «эффективной» оказалась стратегия ВС РФ на этом направлении, можно судить хотя бы по публикуемым в соцсетях видео с разгромленными колоннами, на одном из которых российским морпехам пришлось бежать с поля боя буквально на четвереньках.

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https://twitter.com/TheDeadDistrict/status/1629399757461286912
Скриншот с Telegram
Фото: Скриншот с Telegram

Согласно данным британской разведки, потери считающейся «элитной» 155-й бригады морской пехоты ВС РФ под Угледаром настолько катастрофичны, что их в срочном порядке пытаются восполнить за счет мобилизованных россиян.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российские военные Война России против Украины Угледар

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