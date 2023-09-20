«Комбата арестовали. Люди бегут». Оккупанты под Бахмутом бросают оружие и вешаются на почве страха перед ВСУ 20 сентября, 17:50 Из-за нехватки снарядов оккупанты переводят своих артиллеристов в пехоту (Фото:Скриншот видео JayinKyiv/X)

Российское «пушечное мясо», брошенное кремлевским режимом под Бахмутом Донецкой области, жалуется, что оказалось в весьма плачевной ситуации.

Об этом в обнародованном в соцсетях видео с мольбами о помощи рассказали минометчики одного из подразделений ВС РФ, чьи позиции находились в районе уже почти полностью перешедшей под контроль ВСУ Клещиевки.

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В частности, захватчики утверждают, что из-за того, что запасы боеприпасов для артударов по противнику практически иссякли, командование решило перевести их в пехоту.

«Пехоту всю положили практически… Сегодня поступил утром приказ, что нас. Мы отдыхающая смена… Пришел приказ собрать группу из 10 человек на верную смерть. На какой-то штурм…» — ноют российские военные преступники, утверждая, что в штурмовые отряды забрали даже водителей и поваров, а комбата арестовали.

При этом они признают, что даже не понимают, за что вообще воюют.

«Семьи нас живыми ждут. Мы тоже хотим остаться живыми. Поэтому у нас единственный выход — сложить оружие. Либо умереть. А за что умереть? За какую „правду“, если „правды“ нет… Раненых с поля не забирают. То есть они там сами кровью истекают, гибнут», — сетуют оккупанты.

По их словам, такая атмосфера приводит к тому, что люди просто бегут, бросая оружие, либо кончают жизнь самоубийством.

«Утром был шокирующий инцидент. Человек у нас… Ну, не с нашего подразделения… Он повесился. Суицид у него. На почве страха. Мы приняли решение… Мы… Ну, я не знаю, убежали, или че. Оружие оставили. Поднимите там шумиху, или че. Ну на верную смерть (посылают — ред.). Стоят заградотряды», — заявили перепуганные россияне.