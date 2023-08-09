«Своих не бросают», пока не ограбят. Оккупанты обирают тела убитых сослуживцев — видео

9 августа, 19:45
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Забрав с тел сослуживцев все ценное, оккупанты просто уехали (Фото:Скриншот видео)

Забрав с тел сослуживцев все ценное, оккупанты просто уехали (Фото:Скриншот видео)

Оккупанты продолжают опровергать популярный в РФ миф кремлевской пропаганды о том, что россияне своих якобы «не бросают».

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Точнее, они не то чтобы совершенно не следуют этому принципу, а скорее трактуют его «по-своему».

Судя по обнародованному в соцсетях видео с украинского разведывательного дрона, военнослужащие ВС РФ действительно стараются не оставлять убитых товарищей на поле боя, по крайней мере, пока их не ограбят.

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Как видно на обнародованных кадрах, подъехав на автомобиле к трупам двух своих пособников, захватчики сразу же начали их обыскивать, рассовывая по карманам и подсумкам все ценное, после чего просто бросили тела и сбежали.

https://twitter.com/zeleniypes/status/1689295388988108800

Впрочем, бывает и так, что российские солдаты грабят своих сослуживцев, даже когда те еще живы.

При этом, если рядом нет унитаза, самым популярным трофеем для таких вот «героев» традиционно остаются наручные часы.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Мародерство Российские военные Война России против Украины

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