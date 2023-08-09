«Своих не бросают», пока не ограбят. Оккупанты обирают тела убитых сослуживцев — видео 9 августа, 19:45 Забрав с тел сослуживцев все ценное, оккупанты просто уехали (Фото:Скриншот видео)

Оккупанты продолжают опровергать популярный в РФ миф кремлевской пропаганды о том, что россияне своих якобы «не бросают».

Точнее, они не то чтобы совершенно не следуют этому принципу, а скорее трактуют его «по-своему».

Судя по обнародованному в соцсетях видео с украинского разведывательного дрона, военнослужащие ВС РФ действительно стараются не оставлять убитых товарищей на поле боя, по крайней мере, пока их не ограбят.

Видео дня

Как видно на обнародованных кадрах, подъехав на автомобиле к трупам двух своих пособников, захватчики сразу же начали их обыскивать, рассовывая по карманам и подсумкам все ценное, после чего просто бросили тела и сбежали.

Впрочем, бывает и так, что российские солдаты грабят своих сослуживцев, даже когда те еще живы.

При этом, если рядом нет унитаза, самым популярным трофеем для таких вот «героев» традиционно остаются наручные часы.