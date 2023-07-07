«Гранит, я Рэмбо, отставить!»: артиллерия РФ разнесла собственные позиции. Истерику оккупантов в радиоэфире слили в соцсети — аудио 7 июля, 16:54 Один из оккупантов прямо в радиоэфире начал угрожать артиллеристам расправой (Фото:NV)

Благодаря многочисленным жалобам противника огонь артиллерии ВС РФ по своим же подразделениям уже давно не новость.

В то же время об эмоциях, которые в эти моменты испытывает кремлевское «пушечное мясо», ранее можно было только догадываться.

И вот в соцсетях появилась запись радиоперехвата, на которой запечатлена истерика захватчиков, попавших под «дружественный» артудар на одном из участков фронта.

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Не следя за словами и не скрывая своих эмоций, россияне сначала требовали прекратить огонь, объясняя, что снаряды ложатся прямо на их позиции, а потом и вовсе стали угрожать своим артиллеристам расправой.

«Гранит, отставить!.. Отставить, бл*!.. По нам еб*шат, пид*расы!.. Гранит, отставить! Как принял? Отставить арту!.. Куда вы нах*й еб*шите?.. Я Рэмбо, подтверждаю — по нам, бл*. Гранит, отставить огонь. Байкал, отставить огонь. По нашим, по нашим бьют… Гранит, ты, су*а, слышишь? У нас никого не осталось, бл*!.. Ну да, с нашей стороны прилетело, прям четко. Гранит, Гранит, отставить огонь. По нашим попадают. Гранит, отставить огонь, я Рэмбо… Гранит, я вас всех уничтожу, бл*! Гранит, я Рэмбо. Передают, ты уничтожил часть передка, бл*… Них*я не работает, никто не слышит», — констатировали оккупанты.