Оккупанты воюют с тотальным пьянством среди своих солдат на фронте, но тоже проигрывают — видео 31 июля, 11:13 Физкультура для оккупантов — страшное наказание (Фото:Коллаж NV)

Тотальное пьянство российских захватчиков даже на переднем крае фронта в Украине уже давно ни для кого не новость.

Злоупотребление алкоголя у так называемого «глубинного народа» не только особо не порицается, но и даже является поводом для гордости, отражение которой можно заметить и в его быту, и в истории и даже культуре с ее песнями о рюмках водки и фильмами, в центре сюжета которых лежит бесконечное застолье.

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Однако, когда солдат не то что автомат в руках держать не может, но и вообще еле держится на ногах, для ВС РФ это уже становится проблемой, решение которой найти россиянам вряд ли когда-то удастся.

Некоторых командование пытается «перевоспитать» избиением и «ямой», а кого-то ждут и более мрачные перспективы.

«Уважаемая Чувашия, я вас убедительно прошу… За этих пи*арасов я даже бодаться не буду. Это черти ваши, Чувашии, нах*й. Я Зима, меня люди знают, нах*й… Эти пи*ары — нежильцы», — заявил один из командиров россиян, поймав на позициях очередных пьяниц.

Однако бывают и такие наказания, по сравнению с которыми даже расстрел для кремлевского «пушечного мяса», собранного по самым злачным закоулкам РФ, кажется не таким и ужасным. Ведь, похоже, что физкультура для бойцов «второй армии мира» что-то настолько чуждое и неестественное, что превращается в настоящую «пытку», после которой им потребуется долгая «психологическая реабилитация».