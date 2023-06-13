Расплата за пафос. Оккупанты решили погонять по полю, и случайно сняли собственный подрыв на мине — видео 13 июня, 11:08 Перед подрывом оккупанты пафосно позировали с флагом РФ (Фото:Коллаж NV)

В соцсетях появилось забавное видео с российскими захватчиками, решившими погонять на бронетехнике по минному полю.

Как можно догадаться, ничем хорошим для них это не закончилось.



На обнародованных кадрах видно, как около десятка россиян пафосно позируют вместе со своим триколором на мчащем вперед МТ-ЛБ, когда вдруг происходит взрыв, после чего видео прерывается.

Видео дня

Дальнейшая судьба оккупантов на бронетехнике и оператора не известна.