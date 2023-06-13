Расплата за пафос. Оккупанты решили погонять по полю, и случайно сняли собственный подрыв на мине — видео

13 июня, 11:08
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Перед подрывом оккупанты пафосно позировали с флагом РФ (Фото:Коллаж NV)

Перед подрывом оккупанты пафосно позировали с флагом РФ (Фото:Коллаж NV)

В соцсетях появилось забавное видео с российскими захватчиками, решившими погонять на бронетехнике по минному полю.

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Как можно догадаться, ничем хорошим для них это не закончилось.

На обнародованных кадрах видно, как около десятка россиян пафосно позируют вместе со своим триколором на мчащем вперед МТ-ЛБ, когда вдруг происходит взрыв, после чего видео прерывается.

Видео дня

Дальнейшая судьба оккупантов на бронетехнике и оператора не известна.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российские военные Минное поле Война России против Украины

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