Лучше «на подвал». Разгромленная рота Шторм взбунтовалась против командования ВС РФ — видео

29 июня, 15:09
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Оккупанты ноют, что несут огромные потери (Фото:Скриншот видео den_kazansky/Twitter)

Оккупанты ноют, что несут огромные потери (Фото:Скриншот видео den_kazansky/Twitter)

Российские оккупанты продолжают ныть и бунтовать из-за использования их кремлевским режимом в качестве «пушечного мяса» в Украине.

Так, остатки разгромленной недавно роты Шторм записали видеообращение, в котором обвинили военное руководство РФ в наплевательском отношении к личному составу и создании невыносимых условий службы.

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«Изначально нас было 150 человек. После ожесточенных боев, после всего, что мы увидели, вот остатки пацанов. Нас сегодня привезли с передовой… Мы отдохнули ровно три часа после дороги с передка, где нам не поставлялось БК (боекомплект — ред.), нам не поставлялись ни вода, ни продукты питания, не вывозились 300-е, до сих пор там гниют 200-е, их никто просто не забирает. Отдаются ужасные приказы, которые в принципе даже не стоило бы выполнять. Мы вообще считаем, что нас просто обнуляют. Три месяца мы служим, нам ни разу не заплатили зарплату. Сейчас к нам приехали и сказали: „Пацаны, надо ехать на передок“. Опять в мясорубку, где мы уже были», — пожаловались захватчики.

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В связи с этим они заявили, что отказываются выполнять дальнейшие приказы командования, предпочитая отправиться «на подвал».

«Суть этого обращения такова. Мы, записав это обращение, разошлем это своим родственникам, после чего мы отказываемся дальше идти выполнять боевые задачи и сдаемся в руки ВП (военная полиция — ред.), пусть. Если кто-то из нас, из этого остатка, погибнет — они погибли не на передовой, их просто обнулили. Он погиб не на передке, его просто застрелили свои», — отметили бунтовщики.

https://twitter.com/den_kazansky/status/1674359706347872256

Таким образом ситуация в российских войсках, несмотря на провал вооруженного восстания, организованного ранее главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, продолжает накаляться.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российские военные Бунт Война России против Украины

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