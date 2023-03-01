На фоне горящего танка РФ. Оккупанты хвастаются своими «успехами», прячась от ВСУ в яме — видео

1 марта, 13:59
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Прячась в яме, российские танкисты утверждают, что они кого-то «давят» (Фото:Коллаж NV)

Прячась в яме, российские танкисты утверждают, что они кого-то «давят» (Фото:Коллаж NV)

Двоемыслие, развившееся у граждан СССР, чтобы приспособиться к советской реальности, насквозь пропитанной ложью и пропагандой, у современных россиян никуда не делось, в связи с чем у многих из них в головах уживаются, казалось бы, совершенно противоречивые вещи.

Хорошим примером этому странному феномену является обнародованное на днях видео из-под Угледара Донецкой области, где ВСУ продолжают громить штурмующих город захватчиков.

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Понеся тяжелые потери и лишившись своей техники, российские танкисты хвастаются какими-то «успехами», прячась от украинских военных в замерзшей яме.

При этом они продолжают восхвалять РФ, чье руководство и послало их буквально на убой, чтобы просто завалить противника трупами своих солдат.

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«Лежу в разрыве (воронке от снаряда — ред.). Андрюху спасли. Два дня уже раненый лежит… Это мой танк горит. Догорает. Щас, минут через 30, БК (боекомплект — ред.) начнет въе*ывать. Мины летают… Нормально все. Всем привет с передовой. Прямо из прямых уст, что здесь творится. Здесь пиз*ец. Но мы давим», — заявил оккупант, ничуть не смущаясь своего чересчур оптимистического бреда на фоне столь плачевной ситуации.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1630901510333669377?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российские военные Российские танки Война России против Украины Угледар

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