«Либо въеб*м, либо умрем». Обнародованы радиопереговоры оккупантов под Бахмутом, раскрывающие суть их тактики — видео

14 апреля, 13:02
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Боевой дух оккупантов под Бахмутом ниже некуда (Фото:Скриншот видео Azovsouth/Twitter)

Боевой дух оккупантов под Бахмутом ниже некуда (Фото:Скриншот видео Azovsouth/Twitter)

Забрасывание противника горами «пушечного мяса» остается ключевым принципом российской тактики под Бахмутом.

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Об этом свидетельствует обнародованный бойцами ВСУ перехват радиопереговоров оккупантов, готовившихся к очередному штурму украинских позиций.

При этом, чтобы обеспечить хоть какое-то подобие «дисциплины» среди российских военных преступников, в атаку их шлют под угрозой расстрела своими же военными в случае попытки отступить, как это было в СССР во время Второй мировой войны.

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«Кто даст заднюю… Командирам групп… Кто даст заднюю, командирам групп приказ: Убивать! Убивать, су*а. Задней не будет, пацаны. Идем только вперед. Либо мы сейчас начнем воевать и въеб*м их, либо, бл*, мы умрем нах*й. Так что выбирайте сами, как вы хотите жить, бл*. Либо мы живем, либо мы гнием в могиле. Как приняли меня?», — приказал своим подчиненным один из российских командиров.

https://twitter.com/Azovsouth/status/1646617963343101956

В то же время, чьи именно переговоры были перехвачены украинскими военными, наемников ЧВК Вагнера, или же элитные войска ВС РФ, не ясно.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Наемники Российские военные Перехват Бахмут Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины

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