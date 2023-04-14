«Либо въеб*м, либо умрем». Обнародованы радиопереговоры оккупантов под Бахмутом, раскрывающие суть их тактики — видео 14 апреля, 13:02 Боевой дух оккупантов под Бахмутом ниже некуда (Фото:Скриншот видео Azovsouth/Twitter)

Забрасывание противника горами «пушечного мяса» остается ключевым принципом российской тактики под Бахмутом.

Об этом свидетельствует обнародованный бойцами ВСУ перехват радиопереговоров оккупантов, готовившихся к очередному штурму украинских позиций.

При этом, чтобы обеспечить хоть какое-то подобие «дисциплины» среди российских военных преступников, в атаку их шлют под угрозой расстрела своими же военными в случае попытки отступить, как это было в СССР во время Второй мировой войны.

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«Кто даст заднюю… Командирам групп… Кто даст заднюю, командирам групп приказ: Убивать! Убивать, су*а. Задней не будет, пацаны. Идем только вперед. Либо мы сейчас начнем воевать и въеб*м их, либо, бл*, мы умрем нах*й. Так что выбирайте сами, как вы хотите жить, бл*. Либо мы живем, либо мы гнием в могиле. Как приняли меня?», — приказал своим подчиненным один из российских командиров.

В то же время, чьи именно переговоры были перехвачены украинскими военными, наемников ЧВК Вагнера, или же элитные войска ВС РФ, не ясно.