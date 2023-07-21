Вместо ПВО — «металлолом». Оккупантам поставили целую батарею небоеспособных ЗРК Тунгуска — видео 21 июля, 17:11 Вся доставленная оккупантам техника нуждается в капитальном ремонте (Фото:Скриншот видео ian_matveev/Twitter)

Министерство обороны РФ поставило своим оккупационным войскам целую батарею зенитных пушечно-ракетных комплексов Тунгуска, которые оказались «металлоломом».

Об этом рассказали в одном из подразделений противовоздушной обороны, которым «посчастливилось» получить эту технику, опубликовав видео с ее обзором.

«Вот наша батарея Тунгусок, шесть машин. Вот, раз машина — недееспособна. У нее с движком проблема. У нее завалена „ж*па“… Вот моя Тунгуска, вторая… Завалена на „морду“… Машина сидит на морде. Горизонт не выставляется. Вот шестая Тунгуска. По цвету видно, что с ней все плохо. Она лежит на земле. Должна была идти на капремонт, но вместо этого ее отправили к нам. На ней нет ничего. Она вся помятая, пожеванная… Вот, единственная была боеспособная машина, до тех пор пока тралом не бахнули при перевозке тепловизор», — пожаловался захватчик.

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При этом он отметил, что и у той техники, которая добралась до них без значимых повреждений, оказались бракованные комплектующие, из-за чего ее также необходимо приводить в порядок, однако деталей для этого у россиян нет, и времени на ремонт уйдет «от месяца, до полугода».

«Шесть Тунгусок, из которых по факту сейчас недееспособна ни одна. При определенном ремонте можно сделать три машины. Но ремонт, соответственно — это время, как минимум. Это, примерно, от месяца, до полугода… Все пять Тунгусок, кроме той, которая светлая, которая труп, которую даже нельзя заводить, потому что она тупо загорится, эти все машины в прошлом году прошли капремонт. По итогу мы получили, блин, пять машин с неисправностями. В итоге ни одни машина у нас в батарее небоеспособна», — констатировал раздосадованный оккупант.

Вероятно, техника была снята с консервации, поскольку исправных ЗРК у россиян осталось слишком мало.