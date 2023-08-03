Россиянина выпустили из тюрьмы, чтобы он поехал убивать украинцев, а закончилось все резней в самой РФ 3 августа, 11:28 Вернувшись домой, оккупант сразу же ушел в запой (Фото:Север.Реалии)

РФ продолжает пожинать плоды своей безрассудной кампании по освобождению из тюрем опасных преступников для их дальнейшей отправки на войну против Украины.

Дело в том, что по возвращению домой такие «герои» сразу же возвращаются к своему прежнему образу жизни, только теперь они не просто какие-то уголовники, но еще и «защитники родины», требующие к себе уважения и соответствующего отношения.

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Так решил себе и 37-летний Игорь Софронов, отбывавший ранее наказание за разбой, покушение на убийство и другие преступления.

Вернувшись с войны в свое родное село Деревянное республики Карелия, он практически сразу же ушел в запой.

Фото: Ukraine_Twi

Как сообщает Север.Реалии, во время очередной пьянки Софронов вместе со своим собутыльником, 38-летним Максимом Бочкаревым, сидевшим за кражи, угон, грабежи и изнасилование, устроил настоящую резню, жертвами которой стали шесть человек.

Фото: den_kazansky/Twitter

«Убийства были совершены в двух домах в 200 метрах друг от друга. В первом доме были убиты двое мужчин (отец и сын), во втором — трое мужчин и женщина. Оба дома после убийств пытались сжечь. Подозреваемых задержали спустя шесть часов», — говорится в сообщении.

Местные жители рассказывают, что Софронов был наемником ЧВК Вагнера, однако по другой информации, он воевал в рядах отряда «Шторм Z» министерства обороны РФ, набранного из числа заключенных для участия в так называемых «мясных штурмах».

Фото: den_kazansky/Twitter

Это уже далеко не первый случай, когда российские захватчики, вернувшись домой, начинают резать своих же сограждан, однако шесть человек за раз — это, похоже, что новый рекорд.