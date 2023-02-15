«Мастер боевых искусств». Украинский дрон снял нелепую тренировку оккупанта у сгоревшего танка — видео 15 февраля, 16:50 Украинские военные предположили, что россиянин готовится воевать с ними врукопашную (Фото:Скриншот видео 108 ОГШБ)

Украинские военные обнародовали забавное видео с российским солдатом, решившим заняться каким-то подобием спортивных упражнений возле сгоревшего танка.

Соответствующие кадры, снятые с помощью разведывательного дрона, опубликовал у себя в Facebook 108-й отдельный горно-штурмовой батальон ВСУ.

На них видно, как оккупант сначала отжимается от сожженной бронетехники, а после небольшой разминки начинает «бой с тенью».

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Украинские военные предположили, что после уничтожения танка, россиянин вынужден готовиться воевать с Силами обороны врукопашную.

«После того как мы уничтожили кацапский танк, рашисты решили вызвать на помощь мастера боевых искусств, который тренировался у самого Валуева», — пошутили бойцы ВСУ в комментарии к видео.