«А так борзо начинал». Оккупант угрожал украинцам расправой, а в итоге оказался в плену и сильно загрустил — видео

2 мая, 13:48
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Плен оккупанту понравился не так сильно, как собственные больные фантазии (Фото:Коллаж NV)

Плен оккупанту понравился не так сильно, как собственные больные фантазии (Фото:Коллаж NV)

Слепая самонадеянность российского захватчика, решившего, что вторжение в Украину окажется для него легкой прогулкой, сыграла с ним злую шутку.

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Будучи уверенным в своей безнаказанности, оккупант решил продемонстрировать всем свою «неимоверную крутость».

Для этого он снял вместе с еще одним своим сослуживцем видео, на котором угрожал гражданам Украины расправой всеми узнаваемым жестом с «перерезанием горла».

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Однако, несмотря на всю браваду захватчика, судьба распорядилась так, что итогом его «героических подвигов» оказался плен.

При этом судя по грусти на лице данного персонажа, такой исход пришелся ему по душе не так сильно, как собственные больные фантазии об убийствах украинцев.

«А так борзо начинал», — прокомментировали его морально-психологическое состояние бойцы Сил обороны.

https://twitter.com/parrot_soldier/status/1653079077878636545
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Плен Российские военные Военные преступления Война России против Украины

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