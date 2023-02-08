Оккупант решил потыкать палкой в упавший дрон-камикадзе, и сразу же заслужил Премию Дарвина — видео 8 февраля, 10:56 Оккупант оказался не очень сообразительным (Фото:Скриншот видео Serhii Sternenko/Twitter)

В соцсетях появился хороший пример естественного отбора среди российских военнослужащих.

Соответствующее видео обнародовал известный украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко.

На нем видно, как один из захватчиков, заметив упавший в траву дрон-камикадзе ВСУ, не придумал ничего лучше, как подойти поближе и начать тыкать в него палкой.

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Предсказуемым итогом таких действия стала детонация закрепленного на беспилотнике боеприпаса и ликвидация любознательного, но не слишком сообразительного оккупанта, явно заслуживающего Премию Дарвина за самую нелепую смерть.