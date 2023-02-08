Оккупант решил потыкать палкой в упавший дрон-камикадзе, и сразу же заслужил Премию Дарвина — видео

8 февраля, 10:56
Поделиться:
Оккупант оказался не очень сообразительным (Фото:Скриншот видео Serhii Sternenko/Twitter)

Оккупант оказался не очень сообразительным (Фото:Скриншот видео Serhii Sternenko/Twitter)

В соцсетях появился хороший пример естественного отбора среди российских военнослужащих.

Соответствующее видео обнародовал известный украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко.

Читайте также:
Украинский дрон украл рацию оккупантов — видео

На нем видно, как один из захватчиков, заметив упавший в траву дрон-камикадзе ВСУ, не придумал ничего лучше, как подойти поближе и начать тыкать в него палкой.

Видео дня

Предсказуемым итогом таких действия стала детонация закрепленного на беспилотнике боеприпаса и ликвидация любознательного, но не слишком сообразительного оккупанта, явно заслуживающего Премию Дарвина за самую нелепую смерть.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Беспилотник Российские военные Война России против Украины дроны-камикадзе

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X