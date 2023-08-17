Оккупант пытался убежать от дрона ВСУ, но лишь выбился из сил и умер уставшим — видео 17 августа, 10:26 Наказание настигло оккупанта, несмотря на его попытки «запутать» оператора дрона (Фото:Скриншот видео 2uwmp/Twitter)

В соцсетях появилось видео с наивным российским захватчиком, который вдруг решил, что сможет сбежать от украинского дрона.

Соответствующие кадры опубликовали в соцсетях аэроразведчики 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко.

На нем видно, как оккупант, заметив зависший в небе беспилотник, не придумал ничего лучше, чем начать метаться в панике в разные стороны, пытаясь таким образом «запутать» оператора ВСУ, однако физической подготовки ему для этого не хватило.

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В итоге, вместо того, чтобы сразу принять заслуженное наказание, россиянин лишь полностью выбился из сил и в результате этого умер очень уставшим.