Оккупант пытался убежать от дрона ВСУ, но лишь выбился из сил и умер уставшим — видео

17 августа, 10:26
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Наказание настигло оккупанта, несмотря на его попытки «запутать» оператора дрона (Фото:Скриншот видео 2uwmp/Twitter)

Наказание настигло оккупанта, несмотря на его попытки «запутать» оператора дрона (Фото:Скриншот видео 2uwmp/Twitter)

В соцсетях появилось видео с наивным российским захватчиком, который вдруг решил, что сможет сбежать от украинского дрона.

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Соответствующие кадры опубликовали в соцсетях аэроразведчики 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко.

На нем видно, как оккупант, заметив зависший в небе беспилотник, не придумал ничего лучше, чем начать метаться в панике в разные стороны, пытаясь таким образом «запутать» оператора ВСУ, однако физической подготовки ему для этого не хватило.

Видео дня

В итоге, вместо того, чтобы сразу принять заслуженное наказание, россиянин лишь полностью выбился из сил и в результате этого умер очень уставшим.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Беспилотники Российские военные Дроны Война России против Украины

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