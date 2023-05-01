Появилось редкое видео прилета по скоплению оккупантов, снятое ими от первого лица

1 мая, 16:44
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Снаряд прилетел прямо по скоплению оккупантов (Фото:Коллаж NV)

Снаряд прилетел прямо по скоплению оккупантов (Фото:Коллаж NV)

В соцсетях появились редкие кадры точного попадания украинского снаряда по скоплению российских захватчиков, снятое одним из них от первого лица.

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Соответствующее видео опубликовал у себя в Twitter народный депутат Юрий Мысягин.

На нем видно, как подразделение из нескольких оккупантов держит в лесу позицию для прикрытия своих основных сил на случай их отхода, жалуясь на нехватку боеприпасов.

Видео дня

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Когда же кто-то из россиян предлагает просто «съеб*ться», командир приказывает всем замолчать, после чего воцарившуюся тишину разрывает свист снаряда, за которым следует взрыв, вспышка и пронзительный крик.

Дальнейшая судьба персонажей этой занимательной короткометражки не известна, однако без потерь после такого «приветствия» от ВСУ вряд ли обошлось.

https://twitter.com/2uwmp/status/1652287726970961920
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Артиллерийский удар Российские военные Война России против Украины

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