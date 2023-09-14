Оккупант сам разоблачил ложь кремлевской пропаганды о своем «подвиге» — видео 14 сентября, 17:58 Танкист признался, что история о его «подвиге» — обыкновенное вранье (Фото:Скриншот видео Якутия 24)

Спустя полтора года с начала полномасштабного вторжения РФ жалкие фантазии об «успехах» российской армии в Украине уже не вызывают доверия даже у самых оголтелых адептов так называемого «русского мира».

Ежедневные сводки спикера минобороны страны Игоря Конашенкова об уничтожении тысяч РСЗО HIMARS и танков Leopard 2 «глубинный народ» больше не вдохновляют, и кремлевской пропаганде приходится искать более эффективные способы убедить население, что его победа якобы уже близко.

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Однако, как оказалось, и тут дела у оккупантов идут не так гладко, как им бы этого хотелось.

Так, один из членов экипажа распиаренного в РФ танка «Алеша» Алексей Неустроев признался, что история о его «подвиге» — не более чем банальная выдумка.

Столь неожиданное признание уроженец Якутии сделал в интервью местному телеканалу.

По словам танкиста, «легендарный» бой с ВСУ в Запорожской области, сюжет о котором показывали на всех федеральных каналах и за который его дом наконец-то подключили к центральному отоплению, — обыкновенное вранье.

«Видео выкладывают там. Восемь танков подбили… Нет, нет. Два танка, максимум. И то, нам артиллерия помогала. И наша пехота тоже работала. Совместная работа, можно сказать», — рассказал Неустроев, разоблачив таким образом очередную ложь российских пропагандистов.

При этом о том, что после таких признаний его дом от отопления могут и отключить, фейковый «герой», видимо, не подумал.