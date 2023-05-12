Решил поиграть в прятки. Оккупант думал перехитрить оператора дрона-камикадзе, но вышло не очень — видео 12 мая, 12:01 План россиянина спрятаться под сгоревшей бронетехникой не сработал (Фото:Скриншот видео sternenko/Twitter)

Украинские операторы БПЛА продолжают демонстрировать свое мастерство в уничтожении противника с помощью дронов-камикадзе.

Известный блогер и волонтер Сергей Стерненко опубликовал у себя в соцсетях видео, на котором российский захватчик, наивно полагая, что сможет избежать расплаты, решил спрятаться от беспилотника ВСУ под сгоревшей бронетехникой.

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В свою очередь разведывательного БПЛА Сил обороны без проблем выследил перепуганного и вымотанного противника, а оператор дрона-камикадзе сумел направить его точно в нору с обреченным оккупантом.