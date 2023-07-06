«Ворошиловский стрелок». Оккупант решил покончить с собой, но никак не мог в себя попасть — видео 6 июля, 15:55 В итоге оккупант все же нашел свой бесславный конец в какой-то яме (Фото:Скриншот видео t.me/supernova_plus)

Отчаяние российских оккупантов, столкнувшихся с суровой реальностью боевых действий в Украине, порой заставляет их идти на крайние меры.

Некоторые в приступе паники бегут с поля боя, чтобы в итоге оказаться «на подвале», либо и вовсе быть расстрелянными своими же сослуживцами.

Другие предпочитают сдаться в плен украинским военным в надежде на обмен и возвращение домой.

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Однако есть и те, кто в силу разных причин решается на самоубийство, лишь бы прекратить свои мучения.

Однако, и тут, как оказалось, для военнослужащих ВС РФ не все так просто, поскольку для этого нужно хотя бы попасть в себя, что, судя по появившемуся в соцсетях видео, под силу далеко не всем.

На нем видно, как неизвестный захватчик несколько раз пытается прострелить свою голову из автомата, однако каждый раз промахивается.

Впрочем, его старания все же оказались не напрасными, и, взяв себя наконец в руки, россиянин все же находит свой бесславный конец в какой-то яме в сотнях, а то и тысячах километров от родного дома.

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