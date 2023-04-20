Пленный оккупант признался, что сведения о «войсках НАТО» в Украине получил от знакомой доярки — видео
Оккупант даже не понял, что с его разведданными не так (Фото:Скриншот видео Lara-Lara/Twitter)
В соцсетях появилось видео, наглядно демонстрирующее уровень осведомленности российских военных о ситуации в Украине.
Как оказалось, многие оккупанты черпают информацию из источников, компетентность которых, мягко говоря, вызывает некоторые вопросы.
По словам одного из пленных захватчиков, сведения о том, что ВС РФ воюют в Украине якобы с «войсками НАТО», он получил от знакомой доярки.
При этом данный факт его совершенно не смутил, и россиянин даже не понял, что с его данными не так.
— Откуда такая информация, что здесь НАТОвские войска?
— Ну, это все я узнал тока на работе. Рассказывали.
— Кто?
— Доярка.
— Доярка?
— Да.
— Доярка рассказывала о НАТО в Украине?
— Ну, она новости читала и рассказывала.
— А ты в это верил? Словам доярки?
— Да.
— А почему?
— Потому что вместе работаем.
— Ну, доярка для тебя авторитет?
— Нет, но как бы взрослый человек. И я уважаю взрослых людей.
— Сколько ей лет?
— Ну, где-то под 30 ей есть.
Но если вы решили, что ничего глупее данный индивид выдать уже не может, вы глубоко заблуждаетесь.