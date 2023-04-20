Пленный оккупант признался, что сведения о «войсках НАТО» в Украине получил от знакомой доярки — видео 20 апреля, 14:39 Оккупант даже не понял, что с его разведданными не так (Фото:Скриншот видео Lara-Lara/Twitter)

В соцсетях появилось видео, наглядно демонстрирующее уровень осведомленности российских военных о ситуации в Украине.

Как оказалось, многие оккупанты черпают информацию из источников, компетентность которых, мягко говоря, вызывает некоторые вопросы.

По словам одного из пленных захватчиков, сведения о том, что ВС РФ воюют в Украине якобы с «войсками НАТО», он получил от знакомой доярки.

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При этом данный факт его совершенно не смутил, и россиянин даже не понял, что с его данными не так.

— Откуда такая информация, что здесь НАТОвские войска?

— Ну, это все я узнал тока на работе. Рассказывали.

— Кто?

— Доярка.

— Доярка?

— Да.

— Доярка рассказывала о НАТО в Украине?

— Ну, она новости читала и рассказывала.

— А ты в это верил? Словам доярки?

— Да.

— А почему?

— Потому что вместе работаем.

— Ну, доярка для тебя авторитет?

— Нет, но как бы взрослый человек. И я уважаю взрослых людей.

— Сколько ей лет?

— Ну, где-то под 30 ей есть.

Но если вы решили, что ничего глупее данный индивид выдать уже не может, вы глубоко заблуждаетесь.