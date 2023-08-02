«Это пиз*ец. Не поеду больше сюда». Удар ВСУ помог оккупанту «переосмыслить» свою жизнь — видео 2 августа, 12:34 Дальнейшая судьба оккупанта неизвестна (Фото:Скриншот видео 666_mancer/Twitter)

Насколько бы сильным не было воздействие на россиян кремлевской пропаганды, столкнувшись реалиями войны, они, порой, все же «переосмысливают» происходящее и довольно быстро остывают к навязанным им идеям о «величии РФ».

Отличным примером этому стал один из оккупантов, который попал под обстрел украинских защитников в районе Кременной, в результате чего на него вдруг снизошло «прозрение».

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Получив несколько довольно серьезных осколочных ранений и провалявшись около четырех часов в ожидании эвакуации, россиянин наконец-то понял, что ехать на войну в чужую страну было не самой лучшей идеей.

«Вот так вот мы доехали. Еб*ть мой х*й… Разъе*ало пиз*ец! Это пиз*ец, пацаны, я не поеду больше сюда», — признался он, ноя от боли.

В то же время, для того, чтобы больше никогда не приезжать в Украину, ему необходимо сначала из нее уехать, однако дальнейшая судьба этого неудачника неизвестна.