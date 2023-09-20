Оккупант помог ВСУ со своей ликвидацией, расстреляв упавший рядом дрон-камикадзе — видео

20 сентября, 10:18
Поделиться:
Россиянин отбросил дрон всего на пару метров от себя, после чего открыл огонь (Фото:Скриншот видео t.me/ButusovPlus)

Россиянин отбросил дрон всего на пару метров от себя, после чего открыл огонь (Фото:Скриншот видео t.me/ButusovPlus)

Российский захватчик сам помог ВСУ со своей ликвидацией, открыв огонь по лежавшему рядом с ним FPV-дрон со взрывчаткой.

Читайте также:
Оккупант едва не подорвал себя и сослуживцев, запихивая снаряд в миномет не той стороной — видео

Соответствующее видео опубликовал у себя в Telegram-канале журналист Юрий Бутусов.

На нем видно, что влетев во вражеский окоп, украинский беспилотник-камикадзе ударился об одну из его стенок, в результате чего упал рядом с укрывшимся там россиянином.

Видео дня

В свою очередь оккупант не придумал ничего лучше, чем отбросить его от себя всего на пару метров и расстрелять из автомата.

Читайте также:
Так держать! Оккупант нырнул в нору как раз в тот момент, когда туда упала граната — видео

Результатом этого стала детонация взрывчатки и очередная номинация кремлевского «пушечного мяса» на премию Дарвина за самую нелепую смерть.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Беспилотники Российские военные Дроны Война России против Украины дроны-камикадзе

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X