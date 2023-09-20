Оккупант помог ВСУ со своей ликвидацией, расстреляв упавший рядом дрон-камикадзе — видео 20 сентября, 10:18 Россиянин отбросил дрон всего на пару метров от себя, после чего открыл огонь (Фото:Скриншот видео t.me/ButusovPlus)

Российский захватчик сам помог ВСУ со своей ликвидацией, открыв огонь по лежавшему рядом с ним FPV-дрон со взрывчаткой.

Соответствующее видео опубликовал у себя в Telegram-канале журналист Юрий Бутусов.

На нем видно, что влетев во вражеский окоп, украинский беспилотник-камикадзе ударился об одну из его стенок, в результате чего упал рядом с укрывшимся там россиянином.

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В свою очередь оккупант не придумал ничего лучше, чем отбросить его от себя всего на пару метров и расстрелять из автомата.

Результатом этого стала детонация взрывчатки и очередная номинация кремлевского «пушечного мяса» на премию Дарвина за самую нелепую смерть.