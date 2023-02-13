Криворукий штурмовик. Оккупант чуть не подорвал себя и сослуживцев гранатой — видео

13 февраля, 12:46
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Постановочный штурм здания чуть не закончился для оккупанта нелепой смертью (Фото:Скриншот tweetsNV)

Постановочный штурм здания чуть не закончился для оккупанта нелепой смертью (Фото:Скриншот tweetsNV)

Российский оккупант чуть не подорвал себя и сослуживцев гранатой, пытаясь закинуть ее в дверной проем.

Инцидент попал на видео во время съемок пропагандистского видео с «зачисткой» здания.

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Подойдя к его входу, один из захватчиков попытался забросить внутрь осколочную гранату, которая, отскочив от косяка, упала прямо ему под ноги.

Видео дня

К сожалению, криворукий штурмовик и его напарник, также стоявший рядом с дверью, успели сбежать за угол и сумели уцелеть.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1625083448275640320?s=20&t=1Xr3sdPf5w7hw9UXG3Rnwg

В то же время, с учетом продемонстрированных навыков ведения боевых действий, у них еще все впереди.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российские военные Гранаты Война России против Украины

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