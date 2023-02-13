Криворукий штурмовик. Оккупант чуть не подорвал себя и сослуживцев гранатой — видео 13 февраля, 12:46 Постановочный штурм здания чуть не закончился для оккупанта нелепой смертью (Фото:Скриншот tweetsNV)

Российский оккупант чуть не подорвал себя и сослуживцев гранатой, пытаясь закинуть ее в дверной проем.

Инцидент попал на видео во время съемок пропагандистского видео с «зачисткой» здания.

Подойдя к его входу, один из захватчиков попытался забросить внутрь осколочную гранату, которая, отскочив от косяка, упала прямо ему под ноги.

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К сожалению, криворукий штурмовик и его напарник, также стоявший рядом с дверью, успели сбежать за угол и сумели уцелеть.

В то же время, с учетом продемонстрированных навыков ведения боевых действий, у них еще все впереди.