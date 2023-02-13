Криворукий штурмовик. Оккупант чуть не подорвал себя и сослуживцев гранатой — видео
Постановочный штурм здания чуть не закончился для оккупанта нелепой смертью (Фото:Скриншот tweetsNV)
Российский оккупант чуть не подорвал себя и сослуживцев гранатой, пытаясь закинуть ее в дверной проем.
Инцидент попал на видео во время съемок пропагандистского видео с «зачисткой» здания.
Подойдя к его входу, один из захватчиков попытался забросить внутрь осколочную гранату, которая, отскочив от косяка, упала прямо ему под ноги.
К сожалению, криворукий штурмовик и его напарник, также стоявший рядом с дверью, успели сбежать за угол и сумели уцелеть.
В то же время, с учетом продемонстрированных навыков ведения боевых действий, у них еще все впереди.