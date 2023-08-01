Оккупант пытался посоревноваться в скорости с украинской ракетой, но занял лишь второе место — видео

1 августа, 17:01
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Свою «спортивную карьеру» россиянину пришлось завершить (Фото:Скриншот видео 666_mancer/Twitter)

Свою «спортивную карьеру» россиянину пришлось завершить (Фото:Скриншот видео 666_mancer/Twitter)

Украинские защитники опубликовали в соцсетях забавное видео с российским военным, решившим посоревноваться в скорости с противотанковой ракетой.

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На обнародованных кадрах видно захватчика, который пытается пересечь поле, однако попадает в поле зрения бойцов Сил обороны.

В какой-то момент он замечет летящую в его сторону ракету, и начинает бежать в тщетной надежде скрыться в ближайших к нему зарослях.

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И когда уже казалось, что до деревьев осталось совсем чуть-чуть, ПТУР все же настигает незадачливого россиянина, в результате чего в этом состязании ему досталось лишь второе место.

На этом «спортивная карьера» оккупанта и завершилась, зато «салют» в честь победы украинской ракеты оказался славным.

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https://twitter.com/666_mancer/status/1686342915281260546
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Ракета Российские военные Война России против Украины

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