«И Оскар достается…». Оккупанта заставили имитировать припадок, чтобы обвинить ВСУ в использовании химоружия — видео

6 марта, 16:47
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Актерская игра оккупанта не оставит равнодушным даже самого искушенного зрителя (Фото:NV)

Актерская игра оккупанта не оставит равнодушным даже самого искушенного зрителя (Фото:NV)

В РФ не покидают своих попыток дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества, фальсифицируя «доказательства» использования ВСУ химического оружия.

И хотя в цивилизованных странах в бредни россиян о «секретных биолабораториях» и «генно-модифицированных комарах» для уничтожения россиян мало кто верит, кремлевские пропагандисты продолжает клепать свои фейки.

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На этот раз они распространили в соцсетях постановочный ролик, в котором один из оккупантов якобы подвергся воздействию какого-то «отравляющего вещества», в результате чего его начало трясти, а изо рта пошла пена.

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При этом остальные действующие лица, находившиеся в непосредственной близости от «пострадавшего», воздействию загадочного «химоружия» каким-то странным образом не подверглись.

Вероятно, их актерские способности оказались настолько ужасными, что режиссер данного представления решил ограничиться лишь одним «припадочным», отведя остальным менее ответственные роли.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1632756656139390977?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Фейк Российские военные Химическое оружие Российская пропаганда Война России против Украины

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