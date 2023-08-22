Оккупант решил позагорать, чем привлек внимание ударного дрона ВСУ — видео 22 августа, 17:07 Оккупант выбрал не самый лучший момент для приема солнечных ванн (Фото:Скриншот видео sternenko/Twitter)

Российский захватчик решил воспользоваться затишьем на своем участке фронта, чтобы позагорать, однако быстро об этом пожалел.

Соответствующее видео обнародовал у себя в соцсетях известный украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко.

На нем видно, как оккупант вышел в одном нижнем белье, чтобы принять солнечные ванны, чем сразу же привлек к себе внимание аэроразведки ВСУ, мониторившей данный район.

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Итогом столь необдуманного поступка стал удар дрона-камикадзе прямо по укрытию россиянина.

Стоит напомнить, что этот уже далеко не первый случай, когда украинский беспилотник застает российских военных в одних трусах.