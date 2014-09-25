Одной проблемой меньше. В Сети появился калькулятор идеального количества игрушек на елку
Сегодня, 16:38
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Появился ответ на вопрос, сколько нужно игрушек, чтобы украсить елку мечты.
Британская компания Admiral создала онлайн-калькулятор Bauble Calculator для подсчета идеального количества новогодних игрушек и длинны гирлянды для елки.
В него нужно ввести четыре параметра: высоту елки, ее форму, размер игрушек и их желаемую плотность на дереве.
Например для полтораметровой пышной сосны со средней плотностью заполнения вам понадобится 43 больших или 74 маленьких игрушки и 8 метров гирлянды.