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Одной проблемой меньше. В Сети появился калькулятор идеального количества игрушек на елку

Сегодня, 16:38
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sobri via Flickr

Появился ответ на вопрос, сколько нужно игрушек, чтобы украсить елку мечты.

Британская компания Admiral создала онлайн-калькулятор Bauble Calculator для подсчета идеального количества новогодних игрушек и длинны гирлянды для елки.

В него нужно ввести четыре параметра: высоту елки, ее форму, размер игрушек и их желаемую плотность на дереве. 

Например для полтораметровой пышной сосны со средней плотностью заполнения вам понадобится 43 больших или 74 маленьких игрушки и 8 метров гирлянды. 

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