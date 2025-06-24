Один из самых высоких мужчин Британии поселился в одном из самых тесных гостиничных номеров страны: для чего

24 июня, 16:48
Очень высокий мужчина снял номер в самом маленьком гостиничном номере (Фото: PinPep)

В Британии мужчина, рост которого более двух метров, ради эксперимента поселился в одном из самых маленьких и тесных номеров отеля.

Об этом 18 июня сообщило медиа The Mirror. Тео Тернер считается одним из самых высоких мужчин Великобритании, его рост — 2,13 метра.

Британец решил испытать себя, проведя ночь в маленьком гостиничном номере easyHotel площадью всего 10 квадратных метров.

Кровать, длина которой всего 1,88 метра, заставила его столкнуться с серьезным дискомфортом: ноги мужчины свисали с края, а голова постоянно билась о потолок.

Из-за своего роста Тео часто приходится платить за дополнительное пространство в самолетах и поездах, и следить, чтобы не удариться головой. Несмотря на то, говорит британец, он привык к своему росту и даже ценит это, хотя и путешествия для него даются с вызовом.

Именно поэтому он и решил провести такой эксперимент, чтобы привлечь внимание к этому вопросу.

Представители отеля признали, что для мужчины такого роста их номера могут быть действительно маловаты, однако отметили, что позиционируют свои комнаты и уютные.

