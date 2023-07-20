«Вот это снял!». Одессит веселился, фиксируя ракетный удар РФ по городу, но приход СБУ испортил ему настроение — видео 20 июля, 11:20 Удар по Одессе почему-то очень повеселил молодого человека (Фото:Коллаж NV)

Даже спустя почти полтора года с начала полномасштабного вторжения РФ и множестве уголовных дел за корректировку ударов противника в Украине все еще находятся недалекие люди, снимающие прилеты российских ракет.

Одним из них оказался житель Одессы, для которого уничтожение страной-агрессором гражданской инфраструктуры города оказалось «отличным развлечением».

Отдыхая вместе со своей подругой на балконе многоквартирного дома, он все никак не мог зафиксировать ни одного взрыва, пока столь долгожданная для него ракета не упала где-то за жилмассивом.

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Это вызвало неподдельный восторг как у самого оператора, так и у его спутницы, ведь теперь отснятыми кадрами можно было похвастаться в соцсетях, заработав себе множество просмотров.

Однако радость молодых людей омрачил приход сотрудников Службы безопасности Украины, испортивших им настроение своим «занудством» по поводу недопустимости таких действий.

Более того, «непризнанному гению операторского искусства» пришлось еще и извиняться.

Насколько искренне это у него получилось, судите сами, однако желания снимать подобные видео в дальнейшем у него, вероятно, все же поубавилось.