«Вот это снял!». Одессит веселился, фиксируя ракетный удар РФ по городу, но приход СБУ испортил ему настроение — видео

20 июля, 11:20
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Удар по Одессе почему-то очень повеселил молодого человека (Фото:Коллаж NV)

Удар по Одессе почему-то очень повеселил молодого человека (Фото:Коллаж NV)

Даже спустя почти полтора года с начала полномасштабного вторжения РФ и множестве уголовных дел за корректировку ударов противника в Украине все еще находятся недалекие люди, снимающие прилеты российских ракет.

Одним из них оказался житель Одессы, для которого уничтожение страной-агрессором гражданской инфраструктуры города оказалось «отличным развлечением».

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Отдыхая вместе со своей подругой на балконе многоквартирного дома, он все никак не мог зафиксировать ни одного взрыва, пока столь долгожданная для него ракета не упала где-то за жилмассивом.

Видео дня

Это вызвало неподдельный восторг как у самого оператора, так и у его спутницы, ведь теперь отснятыми кадрами можно было похвастаться в соцсетях, заработав себе множество просмотров.

https://twitter.com/Apocalypto321/status/1681755092494479361

Однако радость молодых людей омрачил приход сотрудников Службы безопасности Украины, испортивших им настроение своим «занудством» по поводу недопустимости таких действий.

Более того, «непризнанному гению операторского искусства» пришлось еще и извиняться.

Насколько искренне это у него получилось, судите сами, однако желания снимать подобные видео в дальнейшем у него, вероятно, все же поубавилось.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Одесса Российская агрессия Соцсети Служба безопасности Украины (СБУ) Ракетные удары Война России против Украины

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