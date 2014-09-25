9,9 миллионов дизлайков. Обзор 2018 года стал самым ненавистным роликом в истории YouTube Сегодня, 14:48 90 Цей матеріал також доступний українською Ролик за неделю набрал боьше дизлайков, чем Джастин Бибер за 8 лет YouTube

Новый ролик YouTube Rewind 2018 получил наибольшее количество дизлайков в истории сервиса. Он за 1 неделю побил рекорд Джастина Бибера, который тот удерживал 8 лет.

Rewind - это видео, в котором сервис YouTube подводит итоги года. В нем собраны самые популярные блоги, клипы, видео и тренды.

В 2018 году в ролике снялись 100 блогеров, актер Уилл Смит, ведущие Тревор Ноа и Джон Оливер. По сюжету блогеры терпят крушение, попадают на необитаемый остров и пытаются сделать самый популярный Rewind.

За неделю с момента публикации видео набрало 9,9 миллионов дизлайков и сдвинуло с позиции самого ненавистного видео клип Baby Джастина Бибера. Свои 9,7 миллионов дизлайков он набирал 8 лет.

Пользователи сервиса раскритиковали ролик за то, что в нем не появились звездные YouTube-блогеры, которые попадали в скандалы, например, Логан Пол и PewDiePie. Их отсутствие вызывает наибольшие воросы у зрителей. Издание The Verge отмечает, что Rewind из благодарности авторам роликов превратился в промо для рекламодателей.