Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Роман Бессмертный
Европа трещит по швам
Иван Яковина
Макрон потерпел ужасное поражение
Владислав Мартынов
Как блокчейн изменит наше будущее?
Ирина Геращенко
Беззаботной Европы больше не существует

9,9 миллионов дизлайков. Обзор 2018 года стал самым ненавистным роликом в истории YouTube

Сегодня, 14:48
90
Цей матеріал також доступний українською

Ролик за неделю набрал боьше дизлайков, чем Джастин Бибер за 8 лет

YouTube

Новый ролик YouTube Rewind 2018 получил наибольшее количество дизлайков в истории сервиса. Он за 1 неделю побил рекорд Джастина Бибера, который тот удерживал 8 лет.

Rewind - это видео, в котором сервис YouTube подводит итоги года. В нем собраны самые популярные блоги, клипы, видео и тренды. 

В 2018 году в ролике снялись 100 блогеров, актер Уилл Смит, ведущие Тревор Ноа и Джон Оливер. По сюжету блогеры терпят крушение, попадают на необитаемый остров и пытаются сделать самый популярный Rewind.

За неделю с момента публикации видео набрало 9,9 миллионов дизлайков и сдвинуло с позиции самого ненавистного видео клип Baby Джастина Бибера. Свои 9,7 миллионов дизлайков он набирал 8 лет. 

Пользователи сервиса раскритиковали ролик за то, что в нем не появились звездные YouTube-блогеры, которые попадали в скандалы, например, Логан Пол и PewDiePie. Их отсутствие вызывает наибольшие воросы у зрителей. Издание The Verge отмечает, что Rewind из благодарности авторам роликов превратился в промо для рекламодателей. 

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

LOL

25 сентября 2014, 11:31

article_img
НВ назвало Топ-100 Людей культуры Нового времени

ТОП-3 мнений

Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Пора протрезветь и спуститься на землю
4949
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Рецепт счастья от Тимошенко
3972
Тарас Березовец - фото
Тарас Березовец
Франция уже сдает. Как победить Россию онлайн
3171
Виталий Сыч - фото
Виталий Сыч
Истинные ценности
7803
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Срочно пропустите. Что Россия заявила о Керченском проливе
5741
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Мир все более безумен
5336
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28994
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25121
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20672