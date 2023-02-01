«Зачем ему прялка?». В соцсетях обсуждают «домашний образ» Коломойского во время обыска СБУ

1 февраля, 11:57
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Обыск у Игоря Коломойского связан с делом о растрате (Фото:support_SSO/Twitter)

Обыск у Игоря Коломойского связан с делом о растрате (Фото:support_SSO/Twitter)

В среду, 1 февраля, сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности пришли с обыском к одиозному украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.

Поводом для этого стало расследование дела о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на «космические суммы».

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И пока правоохранители заняты следственными действиями, в соцсетях обсуждают реакцию Коломойского на их визит, а также «домашний образ» олигарха, ставя его в близкие каждому бытовые ситуации.

Видео дня

https://twitter.com/stringerukraine/status/1620709151419801600
Скриншот Facebook
Фото: Скриншот Facebook
Скриншот Facebook
Фото: Скриншот Facebook
Скриншот Facebook
Фото: Скриншот Facebook
https://twitter.com/stormisok/status/1620710916722683906
https://twitter.com/ipseautem/status/1620714693244456961

Некоторые также обратили внимание на обстановку в его доме и предметы интерьера, среди которых вдруг оказалась деревянная прялка.

https://twitter.com/shroomfuhrer/status/1620714517377454080
Скриншот O22780/Twitter
Фото: Скриншот O22780/Twitter
https://twitter.com/support_SSO/status/1620716037061877761
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Игорь Коломойский Соцсети Олигархи Обыск

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