«Зачем ему прялка?». В соцсетях обсуждают «домашний образ» Коломойского во время обыска СБУ 1 февраля, 11:57 Обыск у Игоря Коломойского связан с делом о растрате (Фото:support_SSO/Twitter)

В среду, 1 февраля, сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности пришли с обыском к одиозному украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.

Поводом для этого стало расследование дела о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на «космические суммы».

И пока правоохранители заняты следственными действиями, в соцсетях обсуждают реакцию Коломойского на их визит, а также «домашний образ» олигарха, ставя его в близкие каждому бытовые ситуации.

Видео дня

Фото: Скриншот Facebook

Фото: Скриншот Facebook

Фото: Скриншот Facebook

Некоторые также обратили внимание на обстановку в его доме и предметы интерьера, среди которых вдруг оказалась деревянная прялка.

Фото: Скриншот O22780/Twitter