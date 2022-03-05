«Який же він батько!». Украинцы комментируют обращение Зеленского 4 марта к НАТО

5 марта, 16:11
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Пока все места в терробороне уже заняты украинцами (Фото:Twitter)

Пока все места в терробороне уже заняты украинцами (Фото:Twitter)

4 марта, на 9 день полномасштабного вторжения России в Украину, президент нашего государства Владимир Зеленский обратился в НАТО после того, как альянс принял решение не закрывать небо над Украиной. Обращение начали разбирать на цитаты, а НВ собрало комментарии украинцев.

Полное обращение можно посмотреть на канале НВ. «Разрушают наши города, обстреливают наших людей, наших детей, жилые кварталы, церкви, школы, уничтожают все, что обеспечивает нормальную, человеческую жизнь, и хотят это продолжать. Зная, что новые удары и жертвы неизбежны, НАТО сознательно приняло решение не закрывать небо над Украиной», - заявил глава государства.

https://www.youtube.com/watch?v=WqAmrQbhAfw

Обычно комментарии "просто бомба".

https://twitter.com/wilsonhyilson/status/1499930707052969990
https://twitter.com/khrystyunya/status/1499859409593417730
https://twitter.com/MelaniePodolyak/status/1499850622551609359

Не только Европа будет ждать обращения Зеленского, а и весь мир.

https://twitter.com/DreamySancho/status/1499863256470597641

И для спокойствия полезно.

https://twitter.com/hyilokitte/status/1499861419042430979

Скоро все страны запишутся к нам в ТрО.

https://twitter.com/onemoredrinkbb/status/1499860182087745536

А это обращение к НАТО.

https://twitter.com/valyrian_v/status/1499857796300480522

Украинцы ждут двух вещей: когда закончится война и когда поспит Зеленский.

https://twitter.com/pyARQUJMnEmWydQ/status/1499822992699928583

Зеленский подверг критике НАТО за нежелание закрывать небо над Украиной, несмотря на то, что Россия планирует продолжить наступление и обстрел мирных украинских городов. Хотя, согласно опросу, около 74% американцев поддерживают введение бесполетной зоны над Украиной. В альянс обращаются люди из разных стран мира, но пока безрезультатно.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   НАТО Реакция соцсетей Владимир Зеленский Российско-украинская война

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