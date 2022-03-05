«Який же він батько!». Украинцы комментируют обращение Зеленского 4 марта к НАТО 5 марта, 16:11 Цей матеріал також доступний українською Пока все места в терробороне уже заняты украинцами (Фото:Twitter)

4 марта, на 9 день полномасштабного вторжения России в Украину, президент нашего государства Владимир Зеленский обратился в НАТО после того, как альянс принял решение не закрывать небо над Украиной. Обращение начали разбирать на цитаты, а НВ собрало комментарии украинцев.

Полное обращение можно посмотреть на канале НВ. «Разрушают наши города, обстреливают наших людей, наших детей, жилые кварталы, церкви, школы, уничтожают все, что обеспечивает нормальную, человеческую жизнь, и хотят это продолжать. Зная, что новые удары и жертвы неизбежны, НАТО сознательно приняло решение не закрывать небо над Украиной», - заявил глава государства.

Обычно комментарии "просто бомба".

Не только Европа будет ждать обращения Зеленского, а и весь мир.

И для спокойствия полезно.

Скоро все страны запишутся к нам в ТрО.

А это обращение к НАТО.

Украинцы ждут двух вещей: когда закончится война и когда поспит Зеленский.

Зеленский подверг критике НАТО за нежелание закрывать небо над Украиной, несмотря на то, что Россия планирует продолжить наступление и обстрел мирных украинских городов. Хотя, согласно опросу, около 74% американцев поддерживают введение бесполетной зоны над Украиной. В альянс обращаются люди из разных стран мира, но пока безрезультатно.



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