«Все ржут, это конец». «Судьбоносное» обращение Путина разочаровало россиян — обзор реакций

27 июня, 10:58
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«Судьбоносный» спич Путина оказалось унылой болтовней (Фото:NV)

«Судьбоносный» спич Путина оказалось унылой болтовней (Фото:NV)

Граждане РФ оказались чрезвычайно разочарованы последним видеообращением своего диктатора Владимира Путина.

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Дело в том, что кремлевские пропагандисты, ссылаясь на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, анонсировали некие «судьбоносные» для страны заявления.

https://twitter.com/ilya_shepelin/status/1673427716496846853

«Эти заявления, без преувеличения, определят судьбу России!», — процитировал его у себя в соцсетях один из главных глашатаев режима Владимир Соловьев, однако в итоге данный пост был удален.

Видео дня

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
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На деле же обращение Путина оказалось жалобным нытьем теряющего контроль диктатора, который изо всех сил пытается сохранить лицо после позора с вооруженным восстанием главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Среди прочей ерунды, он поблагодарил беларуского узурпатора Александра Лукашенко за помощь с мятежниками, что якобы помогло «избежать кровопролития».

И, казалось бы, на счету Путина есть множество подобных обращений с его унылой болтовней ни о чем, однако из-за чрезмерно завышенных ожиданий россияне оказались настолько раздосадованными, что не смогли сдержать своего недовольства.

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Facebook
Фото: Скриншот/Facebook

Некоторые даже ожидали начала ядерной войны с НАТО или хотя бы объявления всеобщей мобилизации.

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

В то же время среди украинцев никчемный спич Путина вызвал лишь насмешки.

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1673418180880941056
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Владимир Путин Российская агрессия Российская пропаганда Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Война России против Украины

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