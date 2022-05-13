«Да ты единственный, кто это сделал!». Обращение Поворознюка к Владимиру Зеленскому создало новый тренд в TikTok

13 мая, 15:30
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Звук оказался достаточно жизненным (Фото:Скриншот с видео пользователей)

Звук оказался достаточно жизненным (Фото:Скриншот с видео пользователей)

Глава футбольного клуба Ингулец Александр Поворознюк своим эмоциональным обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому создал новый тренд в TikTok. Хотя речь мужчины более известна по выражению «Вова, е**шь их», в приложении завирусилась часть из «да ты единственный, кто это сделал!» (речь о единении украинского народа). НВ собрало актуальные и жизненные видео.

У каждого должен быть такой друг.

@purplehoodmem 😅 #ukraine🇺🇦 #purplehoodg ♬ оригінальний звук - PURPLEHOOD

Психотерапия – это забота о себе, а поплакать иногда даже полезно.

@vika_frindi Плачете у психолога? #психологонлайн #україна🇺🇦 ♬ оригінальний звук - PURPLEHOOD

Ситуация на любых контрольных работах в школе.

@sv.tl Inst: sv.tl #укрток #рекомендації #славаукраїні🇺🇦🇺🇦🇺🇦 ♬ оригінальний звук - PURPLEHOOD

Главное найти того «единственного».

Видео дня
@k.marichka.18 😂😂 в тебе теж є така подруга ? #славаукраїні🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦 #україназможе🇺🇦🇺🇦 #україна🇺🇦 ♬ оригінальний звук - PURPLEHOOD

Секонд-хенды придумал гений.

@roxo.ko #говорящиевещи #рек #рекомендации #секондчек #foryou ♬ оригінальний звук - PURPLEHOOD

Стоматологи делают больно, когда объявляют стоимость лечения. Остальное можно перетерпеть.

@tkachiaya #ультрафиолет ♬ оригінальний звук - PURPLEHOOD

Книги – это тоже к заботе о себе.

@viktoria.k.r #книги #booktok #путинхуйло🔴⚫ ♬ оригінальний звук - PURPLEHOOD

Если эти судочки еще и помыты – вообще сказка.

@nata8883

♬ оригінальний звук - PURPLEHOOD

Напомним, что телеведущая Оксана Марченко – жена нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука – во время пресс-конференции в Москве после задержания ее мужа рассказала, как он «вел этих людей минным полем. Ночью". Так она пыталась оправдать Медведчука, подозреваемого в государственной измене. Сеть уже успела высмеять этот перл и даже создать из него тренд в TikTok. НВ собрало самые актуальные видео.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Владимир Зеленский Тренды TikTok

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