«Да ты единственный, кто это сделал!». Обращение Поворознюка к Владимиру Зеленскому создало новый тренд в TikTok 13 мая, 15:30 Цей матеріал також доступний українською Звук оказался достаточно жизненным (Фото:Скриншот с видео пользователей)

Глава футбольного клуба Ингулец Александр Поворознюк своим эмоциональным обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому создал новый тренд в TikTok. Хотя речь мужчины более известна по выражению «Вова, е**шь их», в приложении завирусилась часть из «да ты единственный, кто это сделал!» (речь о единении украинского народа). НВ собрало актуальные и жизненные видео.

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