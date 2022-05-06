«Спасибо Марченко за еще один хит». Обращение жены Медведчука, положенное на музыку, стало новым трендом в TikTok 6 мая, 16:11 Цей матеріал також доступний українською Украинцы уже составляют победный плейлист (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Пользователь под ником arturniknok замиксовал обращение телеведущей Оксаны Марченко к президенту Турции Реджепу Эрдогану, в котором она перешла с русского языка на турецкий. Новый хит завирусился в TikTok, а украинцы снимают под него видео. НВ собрал самые интересные.

Еще один хит к плейлисту украинцев.

Начинайте ставить хореографию. Станцуем в день нашей победы.

Невозможно удержаться.

Украинцы благодарят Марченко за новую песню.

Гениально.

Видео дня

«Никаких сомнений нет».

Напомним, что 13 апреля в Сети появилось видеообращение жены нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, недавно задержанного СБУ, телеведущей Оксаны Марченко. Она обратилась к президентам Украины и Турции Владимиру Зеленскому и Реджепу Эрдогану с просьбой освободить мужа. Кроме этого на ее канале также появились обращения к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, главе Кремля Владимиру Путину и принцу ОАЭ Мухаммеду ибн Салману. Украинцев уже невозможно остановить, поэтому вот вам подборка мемов от Сети.



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