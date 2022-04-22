«Завершаем их дело». В TikTok пользователи делают видео, где обращаются к Черноволу, Стусу, Бандере и другим историческим фигурам 22 апреля, 20:51 Цей матеріал також доступний українською Украинские деятели гордились бы своим народом (Фото:Скриншот с видео пользователей)

В TikTok украинцы запустили новые тренды, в которых обращаются к диссидентам и националистам, боровшимся за независимость Украины в свое время. В этих видео пользователи утверждают, что завершают дело поэта и писателя Василия Стуса, политического деятеля Вячеслава Черновола, лидера ОУН Степана Бандеры и других. НВ собрало несколько видео.

Украинцы творят историю сейчас и завершают дело, которому они посвятили жизнь.

«Крилатим ґрунту не треба».

Надеемся, они все видят.

Здесь к трендам присоединились казаки.

Видео дня

Несколько видео посвятили Василию Стусу.

Украинцы завершат их дело.

Напомним, что российская пропаганда продолжает работать, продвигая через известных инфлюансеров одно мнение: украинцы 8 лет устраивали геноцид собственного народа в "Л/ДНР". Наконец, наши граждане решили показать, где они были в то время. НВ сделало подборку.



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