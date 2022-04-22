«Завершаем их дело». В TikTok пользователи делают видео, где обращаются к Черноволу, Стусу, Бандере и другим историческим фигурам

22 апреля, 20:51
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Украинские деятели гордились бы своим народом (Фото:Скриншот с видео пользователей)

Украинские деятели гордились бы своим народом (Фото:Скриншот с видео пользователей)

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В TikTok украинцы запустили новые тренды, в которых обращаются к диссидентам и националистам, боровшимся за независимость Украины в свое время. В этих видео пользователи утверждают, что завершают дело поэта и писателя Василия Стуса, политического деятеля Вячеслава Черновола, лидера ОУН Степана Бандеры и других. НВ собрало несколько видео.

Украинцы творят историю сейчас и завершают дело, которому они посвятили жизнь.

@olyaprysyazhnuik Ми пишемо історію з вами. #війнавукраїні #нівійні #перемогаукраїни #війна2022 ♬ оригинальный звук - 🤍

«Крилатим ґрунту не треба».

@_jesuis_m Нам заздрять, бо у нас є врода;Нам заздрять, бо у нас є історія, коріння;Нам заздрять, бо ми плекаємо життя;Нас хочуть знищити, бо у нас є душа. #Україна #крилатимґрунтунетреба #мрія #славаукраїні #арміяукраїни #Ukraine #війнатриває #лінакостенкокрила #рекомендаціїукраїна #київськийпривид #крила ♬ крилатим грунту не треба - romekobs

Надеемся, они все видят.

@linakra666 #українськийтікток #степанбандера #вячеславчорновіл #тарасшевченко #длявас #україна ♬ Originalton - ✨Antonia✨

Здесь к трендам присоединились казаки.

Видео дня
@danniiero абсурд. #standwithukraine #укрток #ukraine #рекомендації #птнпнх #степанбандера #вячеславчорновіл #євгенконовалець #богданхмельницкий ♬ оригінальний звук - бандерівка

Несколько видео посвятили Василию Стусу.

@khrystyna.barna #рек #recommendations #медведчук #марченко #зеленский #стус #fyp #on #elbruso #укртікток #укрконтент ♬ Originalton - ✨Antonia✨
@tatilight #переписка ♬ оригинальный звук - ☠️demon_from_paradise☠️

Украинцы завершат их дело.

@turbozno.history #історіяукраїни #turbozno #нмт ♬ Only Love Can Hurt Like This (Slowed Down Version) - Paloma Faith

Напомним, что российская пропаганда продолжает работать, продвигая через известных инфлюансеров одно мнение: украинцы 8 лет устраивали геноцид собственного народа в "Л/ДНР". Наконец, наши граждане решили показать, где они были в то время. НВ сделало подборку.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Вячеслав Черновол Степан Бандера Василий Стус TikTok

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