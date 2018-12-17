Обменять Медведчука на пленных. Как Садовой собирает подписчиков в Facebook
Шесть рекламных кампаний в Facebook Андрея Садового, с помощью которых он собирает подписчиков на свою страницу.
НВ уже делало подборки рекламы президента Украины Петра Порошенко и главы ВО Батькивщина Юлии Тимошенко. Настала очередь лидера партии Самопомич Андрея Садового, который активно продвигает свою страницу в Facebook.
Основной механизм привлечения подписчиков у него такой же как и у конкурентов, "жми лайк если согласен" + популярный в обществе запрос.
Пять из шести рекламных постов Садового прямо или косвенно аппелируют к наказанию топ-чиновников или олигархов.
Реклама для людей, которые в комментариях пишут "Почему Ахметов не сидит?".
Свежая реакция на восстановление в должности главы ДФС Насирова.
Реклама для тех кто считает, что в Верховной Раде слишком много депутатов и их количество, как и количество других чиновников, нужно сократить.
А этот пост должен как можно быстрее отправить Генпрокурора Юрия Луценко в отставку.
Наверное, самое желанное и самое неисполнимое обещание для укрфб сообщества. Как он планирует это сделать в посте не уточняется.
Шестой пост про армию.