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Обменять Медведчука на пленных. Как Садовой собирает подписчиков в Facebook

Сегодня, 15:22
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Как Андрей Садовой планирует обменивать Медведчука на пленных в рекламе не уточняется

Андрій Садовий via Facebook

Шесть рекламных кампаний в Facebook Андрея Садового, с помощью которых он собирает подписчиков на свою страницу.

НВ уже делало подборки рекламы президента Украины Петра Порошенко и главы ВО Батькивщина Юлии Тимошенко. Настала очередь лидера партии Самопомич Андрея Садового, который активно продвигает свою страницу в Facebook.

Основной механизм привлечения подписчиков у него такой же как и у конкурентов, "жми лайк если согласен" + популярный в обществе запрос. 

Пять из шести рекламных постов Садового прямо или косвенно аппелируют к наказанию топ-чиновников или олигархов. 

Реклама для людей, которые в комментариях пишут "Почему Ахметов не сидит?".

Свежая реакция на восстановление в должности главы ДФС Насирова.

Реклама для тех кто считает, что в Верховной Раде слишком много депутатов и их количество, как и количество других чиновников, нужно сократить. 

А этот пост должен как можно быстрее отправить Генпрокурора Юрия Луценко в отставку. 

Наверное, самое желанное и самое неисполнимое обещание для укрфб сообщества. Как он планирует это сделать в посте не уточняется.

Шестой пост про армию. 

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