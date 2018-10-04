Обезьяна с гранатой. Вратарь сборной Украины нелестно отозвался о женщинах за рулем

Вратарь сборной Украины и киевского Динамо Денис Бойко назвал женщин за рулем "обезьянами с гранатой".
В интервью блогу ОТДУШИВДУШУ Бойко сначала поделился своим мнением по поводу женщин за рулем, но сказал, что его жена не такая, а потом извинился перед "девушками, которые считают, что они хорошо водят".
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