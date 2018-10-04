Обезьяна с гранатой. Вратарь сборной Украины нелестно отозвался о женщинах за рулем

Но жена Бойко не такая

Вратарь сборной Украины и киевского Динамо Денис Бойко назвал женщин за рулем "обезьянами с гранатой".

В интервью блогу ОТДУШИВДУШУ Бойко сначала поделился своим мнением по поводу женщин за рулем, но сказал, что его жена не такая, а потом извинился перед "девушками, которые считают, что они хорошо водят".