04 октября 2018, четверг

Обезьяна с гранатой. Вратарь сборной Украины нелестно отозвался о женщинах за рулем

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Но жена Бойко не такая
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Но жена Бойко не такая

Вратарь сборной Украины и киевского Динамо Денис Бойко назвал женщин за рулем "обезьянами с гранатой". 

В интервью блогу ОТДУШИВДУШУ Бойко сначала поделился своим мнением по поводу женщин за рулем, но сказал, что его жена не такая, а потом извинился перед "девушками, которые считают, что они хорошо водят". 

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